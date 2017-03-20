Краснодар, 20 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В ряде регионов Южного федерального округа активизировались переносчики опасных заболеваний — клещи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кубанского управления Роспотребнадзора 20 марта, первый укус клещом в крае зарегистрирован в Краснодаре.

Andy Murray Клещ

Жертвой кровососущего насекомого стал школьник. В прошлом году в это время было укушено восемь человек: трое — в Сочи, два человека — в Ново-Покровском районе, по одному в Краснодаре, Кореновске и Курганинском районе.

Также по теме: Первый летальный случай после укуса клеща произошел в Волгоградской области

На Кубани клещи покусали почти 3,4 тыс. человек

Первый случаи обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей зарегистрированы и в Волгоградской области. На сегодня выявлены четыре таких случая. По одному случаю обращений зарегистрировано в Калачевском, Серафимовичском, Урюпинском и Чернышковском районах.

В Краснодарском крае опасным заболеванием, передающимся с укусом клеща, является клещевой боррелиоз — болезнь Лайма. А вот клещевой энцефалит в крае не регистрируется, как и не встречается на Кубани таежный клещ — основной переносчик энцефалита. Вакцины против болезни Лайма нет.

Читайте также: Волгоградцы стали в 4,5 раза чаще болеть лихорадкой после укусов клещей

На территории Волгоградской области функционируют природные очаги Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии, переносчиками которых являются клещи. Инфицирование людей происходит при присасывании зараженных клещей или при снятии и раздавливании клещей незащищёнными руками.

Группами риска по заболеваемости инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, являются жители городской и сельской местности, посещающие природные очаги. В их числе, пастухи, доярки, скотники, лица, занятые в забое и стрижке скота, в полеводческих и других сельскохозяйственных работах.

Как отмечают специалисты, наиболее эффективной мерой защиты от туляремии является вакцинация. А вот для Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза меры специфической профилактики отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в регионах Южного федерального округа количество укушенных клещами выросло в разы по сравнению с предыдущим годом. Так, в Краснодарском крае клещи нападали на жителей региона в два раза активнее, в Волгоградской области — в 1,7 раза. Крымской геморрагической лихорадкой заболели в 4,5 раза больше жителей региона, чем за аналогичный период 2015 года. На территории Калмыкии было зарегистрировано 25 случаев Крымской геморрагической лихорадки среди жителей Элисты, Городовиковского, Ики-Бурульского, Целинного, Кетченеровского, Приютненского, Сарпинского и Яшалтинского районов республики.