Токио, 20 марта, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Возобновление формата «два плюс два» в диалоге Москвы и Токио — это показатель продвижения отношений на новый уровень, заявил 20 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Возобновление нашего диалога в формате «2+2» в соответствии с договорённостью лидеров двух стран говорит об обоюдном стремлении вывести российско-японские отношения на качественно новый уровень, укрепить взаимное доверие и расширить сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности», — сказал российский министр.

Диалог в таком формате важен для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Лаврова, Москва настроена на предметное взаимодействие, основанное на доверии.

Напомним, 20 марта в Японию для участия во втором раунде переговоров в формате «2+2» прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Такой формат был предложен японской стороной.

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Формат «2+2» — это встреча министров обороны России и Японии и глав МИД РФ и Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров назвал встречу между РФ и Японией в формате «2+2» «весьма актуальным событием».