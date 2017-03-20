Астрахань, 20 марта, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Авиация Центрального военного округа переброшена в Астраханскую область. По информации пресс-службы ЦВО, всего на полигон Ашулук перебазировано 19 самолетов МиГ-31БМ и Су-24М. Военные маневры проходят в рамках внезапной проверки боеготовности, которую провело российское оборонное ведомство.

Mil.ru Военный самолёт

Экипажи истребителей-перехватчиков совершили беспосадочный перелет протяженностью свыше 4 тыс. км. За это время дважды проводилась дозаправка авиагруппы МиГ-31БМ из Красноярского края.

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Экипажам бомбардировщиков Су-24М, которые летели из Челябинской области, потребовалась только одна дозаправка в воздухе, пишет «Российская газета». Протяженность их маршрута составила две тысячи километров.

На полигоне Ашулук пройдут учения по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника. В них также примут участие расчеты зенитных ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С1» и систем С-300 соединения противовоздушной обороны ЦВО.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один перелет с аэродромов постоянного базирования в Пермском крае и Челябинской области в Поволжье и Западную Сибирь летные экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 совершили в середине марта. В рамках внезапной проверки боеготовности летчики оперативно-тактической авиации Центрального военного округа отработали уход из-под удара условного противника.

В высшие степени боеготовности соединения и воинские части 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа были приведены 12 марта. Командование объединения решало задачи по наращиванию сил и средств боевого дежурства, а также по прикрытию наиболее важных объектов подразделениями противовоздушной обороны.