Симферополь, 20 марта, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Крыму 20 марта начались крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ с боевой стрельбой, в которых принимают участие Черноморский флот (ЧФ) и Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, заявил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Cmapm Корабли Черноморского флота ВМФ России

По его словам, в учениях задействованы военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад.

В рамках учений ВДВ личный состав трех соединений был поднят по тревоге и частично переброшен в Крым со штатным вооружением и техникой. Маневры проходят на полигоне Опук, в них участвуют более 2,5 тыс. десантников и около 600 единиц военной техники.

Также в маневрах будет участвовать часть сил и средств ЧФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, боевой потенциал ВС РФ за последние три года повысился на 32%, армия получила более 15 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Также повысилась интенсивность военных учений. В 2017 году запланировано более 2,8 тыс. тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений.