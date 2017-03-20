Пекин, 20 марта, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на сайте Народного банка Китая, по состоянию на 20 марта паритетный курс китайского юаня к доллару США составляет 6,8998 юаня за доллар. Таким образом, в новую рабочую неделю юань вышел с «потерей» 125 базисных пунктов по сравнению с предыдущим днем торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Власти страны продолжают объяснять скачки курса юаня к доллару США проводимой с 2015 г. масштабной финансовой реформой и экономической деятельностью третьих стран. По мнению руководства страны, скачки национальной валюты не угрожают темпам восстановления экономики Китая, пишет «Синьхуа».

Оптимизм китайских коллег не разделяют экономисты из Европы и США, отмечающие что Китай находится на грани экономической катастрофы. Теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая привела к тому, что за последний год юань «подешевел» к доллару США на 4%.

Согласно данным доклада, недавно опубликованного Государственным статистическим бюро и Главным таможенным управлением КНР, китайская экономика постепенно стабилизируется. В январе-феврале производство в промышленном секторе выросло на 6,3% в сравнении с прошлогодними показателями, в то время как рост инвестиций в основной капитал ускорился до 8,9% за тот же период.

В прошлом году Китай привлек 126 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций, показав лучший результат среди всех развивающихся стран. В феврале 2017 года в Китае было открыто 1850 новых предприятий с иностранным финансированием, что на 33,3% выше, чем за тот же период 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 17 марта паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8873 юаня за доллар. Таким образом главный финансовый регулятор страны ослабил национальную валюту на 11 базисных пунктов.