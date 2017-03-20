Москва, 20 марта, 2017, 09:16 — ИА Регнум. В 2016 году ряд основных показателей — динамика инвестиций, доходы населения и потребление (розничная торговля) — снижались. Показатели сбалансированности бюджетов заметно улучшились, но в основном за счет Москвы. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, передает 20 марта корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Югасов Regnum Москва-Сити

Промышленность

Промышленность в 2016 году показала незначительный рост, уровень безработицы оставался низким. Однако региональная динамика, как и прежде, заметно различается.

Российская промышленность адаптировалась к ухудшившимся условиям и по итогам года показала небольшой рост на 1,1%. Спад в 2016 году наблюдался только в 20 регионах, при том что их совокупная доля в промышленном производстве значительна — чуть более 18%. Темпы спада невелики: в Вологодской, Самарской областях, Пермском и Красноярском краях — 1−2%, во Владимирской, Омской, Челябинской областях, Республике Коми — 3−4%, в Оренбургской области — 6%.

Спад в основном связан со снижением переработки нефти из-за невыгодного для НПЗ налогового маневра и неблагоприятной конъюнктуры цен в металлургии. Рост оказался более динамичным: среди крупных индустриальных регионов быстрее всего росла промышленность в Московской, Тульской и Ростовской областях (на 13−14%), в Калужской, Ярославской, Свердловской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и на Сахалине (на 6−9%). В целом лучшая динамика промышленности сохраняется в регионах со специализацией в АПК, оборонной промышленности и новых регионах нефтедобычи, начал выходить из спада калужский автопром. В обрабатывающей промышленности число регионов со спадом сократилось в 2016 г. до 31 (2015 г. — 43), но оно все еще значительно.

Инвестиции

Инвестиционный спад также близок к завершению (-0,9% в 2016 г. к 2015 г.), но за период с 2013 по 2016 год инвестиции сократились очень сильно — почти на 12%. В 2016 г. спад инвестиций продолжался в 47 регионах. Регионы с самым большим объемом инвестиций (федеральные города и нефтегазодобывающие округа Тюменской области) в целом сохраняют позитивную динамику, их конкурентные преимущества проявляются и в кризисных условиях. Инвестиции в нефтегазодобычу обеспечили устойчивый рост этого показателя в Якутии. Среди других регионов со значительным объемом инвестиций позитивная динамика наблюдалась в Татарии, Башкирии, Воронежской и Тюменской областях.

Прирост инвестиций в Дагестане, в ряде других республик Северного Кавказа (Чечня — на 43% за 2013−2016 гг., Кабардино-Балкария — на 67%), а также в Республике Крым (на 28% в 2016 году) обеспечен инвестициями из федерального бюджета. Самый сильный инвестиционный спад сохраняется в Краснодарском крае, эффект высокой базы в период Олимпиады-2014 уже не может служить достаточным тому объяснением. Сильный спад продолжается также в Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской областях и других развитых регионах Поволжья и Урала.

Кризисный спад инвестиций с двухлетним лагом проявился в показателях ввода жилья: спад начался в 2015 году и пока продолжается (-6,5% в 2016 г.). Ввод жилья снизился в 48 регионах, особенно значительно — в Тюменской (-21% в 2016 г.), Новосибирской и Белгородской (-13 до — 15%) областях. В агломерациях федеральных городов динамика разная: в Московской области спад продолжался два года подряд (-8% в 2016 г. и — 14% в 2015 г.), в Ленинградской он меньше (-6% в 2016 г.) и однолетний, Москва после роста ввода жилья в 2015 г. показала спад в 2016 г. (-14%), а Санкт-Петербург, наоборот, — небольшую положительную динамику (3%) в 2016 г. после спада в 2015 году.

Рынки жилья крупнейших агломераций страны все еще лихорадит. Среди регионов с высокими душевыми показателями ввода положительную динамику (1−3%) сохраняют только Ульяновская, Липецкая, Воронежская и Тамбовская области, чему способствуют программы строительства жилья для северных переселенцев, которые финансируются крупными компаниями. На Дальнем Востоке и в Забайкалье, где и так вводится мало жилья, спад идет второй год и охватил почти все регионы, за исключением Сахалина.

Доходы населения и рынки труда

Динамика доходов населения также негативная, в 2016 г. спад усилился по сравнению с 2015 г. (-5,6% и — 4,1% соответственно). Достоверность данных о росте доходов населения республик Дагестан и Ингушетия вызывает сомнения, как и в Московской и Ленинградской областях. По данным статистики, доходы населения в 2016 г. быстрее росли в Республике Крым (на 9%) и в Севастополе (на 4%).

Из-за снижения доходов сокращалась розничная торговля, но все же темпы ее спада замедлились вдвое по сравнению с 2015 г. (-5,2% и — 10% соответственно). По данным статистики, самый мягкий спад розничной торговли был зафиксирован на Дальнем Востоке и в республиках Северного Кавказа, при этом в Дагестане и Чечне розничная торговля росла в течение двух последних лет. Скорее всего, речь идет здесь о неточной дооценке объемов торговли на открытых рынках.

В целом региональные рынки труда стабильны, уровень безработицы, измеряемой по методологии МОТ, практически не изменился и в большинстве регионов остается очень низким. В 2016 году почти во всех в регионах сократилась неполная занятость, что также указывает на стабилизацию региональных рынков труда.

Доходы, расходы и долги

Доходы бюджетов регионов в 2016 году увеличились почти на 7%. Быстрее всего росли акцизы (36%), на 8% выросли наиболее важные для регионов поступления НДФЛ и налога на прибыль, что компенсировало снижение трансфертов. Из всех трансфертов регионам сильнее всего сократились субсидии на капитальные расходы (на 26%), что сказалось на динамике инвестиций.

Доходы бюджета снизились только в 10 регионах, наиболее значительно — на Сахалине (на 30%), в Ненецком АО (на 21%) и Ханты-Мансийском АО (на 11%), поскольку их бюджеты зависят от цены на нефть. По масштабу роста доходов выделяется Москва: ее бюджет увеличился почти на 200 млрд рублей (до 1,86 трлн рублей) благодаря росту поступлений налога на прибыль (на 18%) и НДФЛ (на 8%). Прирост доходов столичного бюджета сопоставим со всем объемом доходов бюджета Ростовской области с населением 4,2 млн человек.

Расходы бюджетов регионов в 2016 году росли быстрее по сравнению с 2015 годом (4,8% и 1,4% соответственно) — в год федеральных выборов трудно экономить. На треть сократилось количество регионов с отрицательной динамикой расходов. Доля расходов на социальные цели за три года сократилась с 61 до 58%. Если в 2015 году практически не росли расходы на образование и снизились расходы на культуру, то в 2016 году сократились расходы на здравоохранение, даже с учетом расходов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

Значительный рост расходов на культуру в 2016 г оду обусловлен вкладом Москвы, увеличившей ассигнования по этой статье на 41% (!). Расходы на социальную политику (соцзащиту) устойчиво росли в большинстве регионов, сокращать их в год выборов политически опасно.

На динамику несоциальных расходов бюджетов регионов в 2016 году также повлияла Москва. Значительное увеличение расходов регионов на национальную экономику (поддержка агросектора, транспорт, дорожное хозяйство и др.) во многом обусловлено ростом расходов столичного бюджета на 18%, в остальных регионах они выросли суммарно только на 4%. Быстрый рост расходов на ЖКХ имеет ту же причину: московский бюджет увеличил их на 28%, без учета столицы рост в остальных регионах составил 3%. Москва в 2016 году поставила рекорд: доля расходов на благоустройство, которые относятся к ЖКХ, достигла 10,8% всех расходов огромного столичного бюджета.

На благоустройство столицы потрачено 188,7 млрд рублей (по этой статье финансировалась и программа обновления центра «Моя улица»), это больше, чем расходы на общее образование — 161,6 млрд рублей. Все остальные регионы страны израсходовали на благоустройство 127 млрд рублей.

Проблема разбалансированности доходов и расходов бюджетов регионов в 2016 году немного смягчилась, дефицит минимальный (-0,1% от доходов), но в основном за счет огромного профицита бюджета Москвы (115,6 млрд рублей). Количество регионов с дефицитом сократилось с 75 в 2015 году до 55 в 2016 году, но их все еще большинство (рис. 1). Наиболее значительный дефицит бюджета имели регионы с неэффективной бюджетной политикой (республики Хакасия, Мордовия, Удмуртия, Крым, г. Севастополь, Костромская, Орловская области) и Ненецкий АО, где резко снизились доходы.

Объем долга регионов России за 2016 год вырос только на 2%, его структура стала более комфортной: доля сверхдешевых бюджетных кредитов (38%) почти сравнялась с долей дорогих кредитов банков (40%), поэтому расходы бюджетов регионов на обслуживание долга выросли только на 1,5%. Большой объем бюджетных кредитов, выделенных федеральными властями, сыграл стабилизирующую роль, но проблема не решена: в наиболее закредитованных регионах (Ивановская, Костромская, Ярославская, Астраханская области, республики Хакасия, Мордовия, Марий Эл и Удмуртия) расходы на обслуживание долга достигают 5−6% всех расходов их бюджетов.