Москва, 20 марта, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 17 марта завершились небольшим ростом на 0,02%. За неделю цена повысилась на 0,88%, до $51,68.

Gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

Несмотря на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что нефтедобывающие страны могут продлить соглашение о сокращении добычи нефти, нефть подешевела с $52,14 до $51,68. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, инвесторы не верят в продление соглашения ОПЕК, сосредоточив своё внимание на увеличении запасов нефти и еженедельном росте числа нефтяных буровых установок в США.

Согласно последним данным, за минувшую неделю число буровых установок в США выросло на 21 ед., до 789 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 313 штук. Число нефтяных буровых установок выросло на 14 ед., до 631 штуки, количество газодобывающих установок — на 6 ед., до 157 штук.

Сегодня, 20 марта, баррель Brent стоит $51,49 (-0,36%). В Азии нефть дешевела до $51,33. Напомню, что ключевым уровнем поддержки является отметка 50 долларов за баррель. В течение дня цена может в момент понизиться до $49,60. В этом случае важно, на каком уровне закроется день. Если цена закроется выше 50 долларов, значит, зафиксируется ложный пробой психологического уровня — нефть будет дорожать. Если ниже $50, то продавцы возьмут курс к уровню $46,50. 20 марта закрытие дня ожидается около уровня $51,55.