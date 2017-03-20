Берлин, 20 марта, 2017, 06:51 — ИА Регнум. Из-за повышения цен на каучук стоимость шин на автомобили резко возрастет, с этим столкнутся водители в скором будущем, когда придется менять зимние шины на летние, пишет Die Zeit.

Megapixl.com Каучук

Производители шин, немецкая компания Continental, итальянская Pirelli, американская Goodbyer и южнокорейская Hankook, уже объявили о повышении цен. С точки зрения экспертов, взлет цен коснется всей отрасли. Компании обосновывают это повышением стоимости сырья, природного каучука, до 9%. Речь идет о всех видах шин: летние и зимние, для легковых и грузовых машин.

«Мы ожидаем бремя дополнительных расходов на текущий 2017 год в размере 500 миллионов евро, — отмечает представитель компании Conti, — уже в последнем квартале 2016 года цены на природный и искусственный каучук заметно возросли».

Шины компании Hankook к апрелю будут стоить на 4−5% дороже, производства Pirelli — до 9%, Goodbyear уже подняла цены на 8%.