Москва, 20 марта, 2017, 04:07 — ИА Регнум. Для участия во втором раунде российско-японских переговоров в формате «2+2» в Токио прибыл министр обороны РФ генерал армии Серей Шойгу, сообщает 20 марта РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

Japanrsc.com Токио

На встрече глав МИД и министерство обороны двух стран предполагается обсудить ряд вопросов, в том числе военно-политические отношения, обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также перспективы развития двусторонних отношений России и Японии.

По словам Конашенкова, стороны намерены обсудить меры укрепления взаимного доверия в области безопасности.

Кроме проведения встречи в формате «2+2», Шойгу намерен провести отдельную встречу со своим японским коллегой министром обороны Томоми Инадой.

Ранее глава японского МИДа Фумио Кисида назвал ненормальной сложившуюся между РФ и Японией ситуацию, при которой спустя 70 лет после окончания военных действий не подписан мирный договор.