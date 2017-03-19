Париж, 20 марта, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Во время столкновений участников митинга против полицейского насилия в Париже с правоохранителями был применен слезоточивый газ, сообщает 19 марта Agence France-Presse.

Cлезоточивый газ

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в столице Франции в воскресенье, 19 марта. Массовое мероприятие было направлено против жестокости полиции. Митингующие несли плакаты с изображениями жертв полицейского насилия, скандировали речовки «Нет справедливости, нет мира!», «Полиция повсюду, а справедливости нет» и «Полицейские убивают безнаказанно».

Многие участника акции были в капюшонах, масках и солнцезащитных очках. Против группы наиболее радикально настроенных протестантов полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ.

Поводом к массовой акции стало произошедшее 2 февраля в одном из пригородов Парижа задержание темнокожего юноши. Во время проверки документов стражи порядка применили к 22-летнему Тео немотивированную силу. Одному из полицейских, напавшему на юношу с дубинкой, предъявлено обвинение в изнасиловании. Пострадавший вынужден был несколько недель провести в больнице.