Санкт-Петербург, 20 марта, 2017, 00:38 — ИА Регнум. В последнее время медийная активность Смольного вокруг стадиона на Крестовском острове заметно снизилась. Ведь, как официально неоднократно заявлено, задача возведения спортивной арены выполнена, стадион «почти» передали «Зениту», и всего через пару недель всю ответственность за сложнейшее сооружение будет нести именно футбольный клуб.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Поле «Зенит-арены»

В общественном мнении целенаправленно создают впечатление, что усилиями властей Петербурга всё-таки домучили, наконец, десятилетнюю стройку. Вот только забывают напомнить, что соглашение, по которому передается спортивный объект, предусматривает полную компенсацию клубу из городского бюджета за все выявленные недоделки и несоответствия проекту.

А недоделок много, как утверждают строительные подрядчики. В декабре 2016 года различных недостатков было аж несколько тысяч: часть из них устранена, но далеко не все. Наиболее известные проблемы — это вибрация выкатного поля и трудности с раздвижной крышей, о которых уже не раз упоминалось в материалах ИА REGNUM.

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Мероприятия по устранению вибрации поля выполнялись, хотя и со спорным результатом. Объективные инструментальные замеры, проводимые ООО «ПИ Геореконструкция», выявили уменьшение вибрации. Но для относительно аргументированного заключения специалистам требуется проверить более 150 точек поля.

Вице-губернатор Игорь Албин защищает уже выполненные работы (кстати, потребовавшие немалого дополнительного финансирования) тем, что параметр вибрации футбольного поля не установлен никакими нормативами. Действительно, для футбольных полей отдельных требований нет. Но вибрация от их отсутствия не исчезает.

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Норматива допустимой вибрации нет и в требованиях FIFA, поэтому, по мнению петербургских чиновников, бодро отрапортовав о «победе над вибрацией», можно уже не обращать внимание на эту проблему. Тем более, что сейчас стоит задача «спихнуть» стадион футбольному клубу до конца марта 2017 года.

Клуб, понимает: если он пойдет на это и примет арену, то, несмотря на все соглашения с городом, исправлять выявленные недостатки придется самостоятельно. Просто потому, что без этого невозможно будет провести на должном уровне матчи РФПЛ. Поэтому «Зенит», по нашим данным, пытается перенести приемку стадиона на период после проведения Кубка Конфедераций, который завершится 2 июля 2017 года. Пока окончательно дата передачи объекта клубу не определена.

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Зато известно, что первый матч на новом стадионе команда «Зенит» должна провести уже в конце апреля. Но пока на официальном сайте РФПЛ арена на Крестовском острове не значится, от Санкт-Петербурга заявлен только стадион «Петровский».

Согласно требованиям регламента Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2016−2017 гг., матчи проводятся на стадионах, имеющих сертификат соответствия не ниже 1-й категории и отвечающих требованиям технического регламента в части организации ТВ-трансляции.

Судя по тому, что в списке на сайте РФПЛ новый стадион еще не появился, значит, все процедуры по его сертификации пока не проведены. Теоретически, время для приведения документов в порядок (если всё в порядке с самим стадионом, а мы подозреваем, что это не так) еще есть. Но вопрос: кому придется в полной мере этим озаботиться? Если городу удастся передать клубу стадион до конца марта, то это будет головная боль клуба, чего он, по всей видимости, всеми силами стремится избежать.

…А что касается крыши — ее так и не научили открываться. Прошлой осенью при попытке раздвинуть кровлю сломали два привода из-за невозможности синхронизации движения всех тележек. Следующие попытки научить крышу открываться будут предприняты уже в теплое время года.

Напомним, стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить к маю текущего года.