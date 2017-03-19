Киев, 20 марта, 2017, 00:39 — ИА Регнум. Все банки с российским государственным капиталом на Украине ведут переговоры о продаже. Об этом 19 марта заявила замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер».

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«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», — сказала Рожкова.

Она добавила, что, по мнению Нацбанка, это, «наверное, самый лучший способ покинуть рынок Украины, поскольку в сегодняшних условиях о каком-либо развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя».

Как передавало ИА REGNUM, Украина с 16 марта ввела санкции сроком на один год в отношении пяти банков с российским государственным капиталом.

Санкции введены в отношении украинских отделений Сбербанка и ВТБ, а также дочерних структур российских банков — «БМ-Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank. Среди санкционных мер — запрет указанным организациям выводить средства за пределы Украины.

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