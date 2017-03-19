Санкт-Петербург, 19 марта, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» на своем поле переиграл тульский «Арсенал» в матче двадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 19 марта на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Счет в матче открыл на 51-й минуте защитник «сине-бело-голубых» Доменико Кришито, который реализовал пенальти. Автором второго мяча на 53-й минуте стал Данни, вышедший один на один с вратарем соперника.

После двадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Арсенал», набравший 15 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 20-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (0:0).

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