Стамбул, Турция, 19 марта, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Власти Турции дадут «достойный ответ» любой стране мира, пытающейся оказать давление на Анкару. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

По его мнению, если ранее «враги» вооружали террористов и использовали шпионов против Анкары, то сейчас «перешли к открытым действиям».

«Период угроз в адрес Анкары остался далеко позади, — говорит турецкий лидер. — Турция не преклонит колени. Любая страна, пытающаяся оказать давление на Анкару, получит достойный ответ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума по конституционной реформе парламент республики восстановит смертную казнь в стране.

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