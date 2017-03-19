Токио, 19 марта, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Отсутствие мирного договора между Японией и Российской Федерацией — ненормальная ситуация. Об этом сообщил глава МИД Японии Фумио Кисида в интервью ТАСС перед предстоящим в Токио 20 марта совещанием глав МИД и Минобороны двух стран в формате «2 плюс 2».

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«Я считаю ненормальной ситуацию, когда между нашими странами не заключен мирный договор, хотя после окончания войны прошло уже более 70 лет, — говорит он. — Лидеры наших стран выражают решимость заключить его путем окончательного разрешения территориальной проблемы во взаимоприемлемой форме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мирное соглашение между Москвой и Токио с момента окончания Второй мировой войны так и не было заключено. Японская сторона претендует на 4 острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Позиция Кремля заключается в том, что южные Курилы по итогам Второй мировой войны вошли в состав СССР и суверенитет России над этими территориями оформлен в соответствии с нормами международного права.

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