Конгресс США не обнаружил свидетельств «сговора» Трампа с властями РФ
Вашингтон, 19 марта, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Доказательств того, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы был в сговоре с властями Российской Федерации, обнаружено не было. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил глава комитета Конгресса по делам разведки Девин Нуньес.
«Основываясь на всей известной мне информации на нынешнее утро, я могу прийти только к одному выводу — сговора не было», — заявил американский политик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2017 г. член Республиканской партии США Джон Маккейн предложил создать в Конгрессе спецкомитет для расследования «влияния» Москвы на президентские выборы, якобы имевшего место.
Сенатор отметил, что инцидент с «влиянием Кремля» должен быть расследован, так как властям РФ удалось добиться успеха «в попытках влияния на выборы», а это ставит под удар демократию в США.
Читайте также: Глава ФБР раскроет статус расследования «связей Трампа с РФ»
Читайте также: Песков рассказал об усталости Кремля от «абсурдных заявлений» Маккейна