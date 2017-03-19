Вашингтон, 19 марта, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Доказательств того, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы был в сговоре с властями Российской Федерации, обнаружено не было. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил глава комитета Конгресса по делам разведки Девин Нуньес.

U.S. Congress Глава комитета Конгресса по делам разведки Девин Нуньес

«Основываясь на всей известной мне информации на нынешнее утро, я могу прийти только к одному выводу — сговора не было», — заявил американский политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2017 г. член Республиканской партии США Джон Маккейн предложил создать в Конгрессе спецкомитет для расследования «влияния» Москвы на президентские выборы, якобы имевшего место.

Сенатор отметил, что инцидент с «влиянием Кремля» должен быть расследован, так как властям РФ удалось добиться успеха «в попытках влияния на выборы», а это ставит под удар демократию в США.

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