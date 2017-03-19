Симферополь, 19 марта, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Делегация европейских и украинских политиков, в которую вошли всего около 20 человек, прибыла с трехдневным визитом на территорию полуострова Крым. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек в интервью РИА Новости.

irinariviera Крым

«Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией, — сказал депутат. — Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России».

Бальбек также добавил, что в составе европейской делегации также присутствуют украинские политики, которые не находятся под «воздействием националистического угара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование в Крыму стало реакцией местных жителей на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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