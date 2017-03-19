Израиль пригрозил уничтожить сирийские ПВО из-за обстрела самолетов
Тель-Авив, Израиль, 19 марта, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля уничтожат систему противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в случае, если израильские самолеты в очередной раз будут обстреляны зенитными ракетами. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.
«В случае нового обстрела зенитными ракетами израильских самолетов вся система ПВО Сирии будет немедленно уничтожена», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта самолеты ВВС Израиля были обстреляны ракетами с земли после того, как они атаковали цели на территории Сирии.
Известно, что израильским средствам ПВО удалось перехватить одну из ракет, остальные вообще не попали в цель. Самолеты ВВС Израиля повреждений не получили.
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