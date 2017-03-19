Тель-Авив, Израиль, 19 марта, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля уничтожат систему противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в случае, если израильские самолеты в очередной раз будут обстреляны зенитными ракетами. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

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«В случае нового обстрела зенитными ракетами израильских самолетов вся система ПВО Сирии будет немедленно уничтожена», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта самолеты ВВС Израиля были обстреляны ракетами с земли после того, как они атаковали цели на территории Сирии.

Известно, что израильским средствам ПВО удалось перехватить одну из ракет, остальные вообще не попали в цель. Самолеты ВВС Израиля повреждений не получили.

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