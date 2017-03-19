Ташкент, 19 марта, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Консульский отдел посольства России в Ташкенте отмечает интерес жителей Узбекистана к программе по оказанию содействия добровольному переселению граждан в РФ, заявил Спутнику-Узбекистана глава консульского отдела посольства Иван Фетисов.

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«Мы фиксируем значительный интерес соотечественников к участию в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», — сказал Фетисов.

Консул предостерег граждан от мошенников при оформлении гражданства или вида на жительство в Российской Федерации руководствоваться только официальной информацией, размещенной на сайте посольства.

«Все консультации, запись на прием по консульским вопросам, равно как и помощь в составлении заявлений и заполнении анкет, осуществляется только сотрудниками консульского отдела, который не имеет филиалов, столов услуг и других аффилированных структур на территории Узбекистана», — указал Фетисов.

По его словам, чаще всего российские граждане и соотечественники обращаются в посольство для оформления гражданства Российской Федерации, заграничных паспортов, составления записей актов гражданского состояния и выдачи соответствующих свидетельств, а также за консультационной поддержкой в правовой, нотариальной и других сферах.

«Особое внимание уделено нашим гражданам, проживающим в отдаленных районах Узбекистана. Для оказания им консульской и правовой помощи туда регулярно выезжают дипломаты посольства», — подчеркнул дипломат.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию в апреле этого года. В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов.