Москва, 19 марта, 2017, 13:19 — ИА Регнум. В ходе масштабной проверки на 15 станциях московского метрополитена обнаружены зоны подтопления. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает Life.

Клод Моне. Оттепель в Ветхейле. 1880

Сообщается, что всего за три дня в марте в московском метрополитене были обнаружены 10 новых опасных подтоплений. Самая критическая ситуация сложилась на станциях зеленой, синей и оранжевой веток.

Подтопления и течи нашли на перегонах станций «Речной вокзал», «Водный стадион», «Новокузнецкая», «Театральная», «Каширская», «Кантемировская», «Парк Культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Калужская», «Новые Черёмушки», «Парк Победы», «Свиблово», «Бабушкинская», «Комсомольская».

Подтопления опасны тем, что вода попадает на контактный рельс, находящийся под высоким напряжением, а также в некоторых местах вода течёт прямо на кабели электрооборудования.

Особенно критическая ситуация сложилась на станции «Комсомольская». Там грунтовые воды затапливают электроприборы в служебном помещении, которые отвечают за движение поездов. Кроме того, обнаружена течь на контактном рельсе в тоннеле у станции.

Стоит отметить, что в 2016 году в марте в московском метрополитене были зафиксированы более двух тысяч мелких течей. К серьезным авариям эти инциденты не привели.