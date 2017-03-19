Навального закидали яйцами на митинге в Новосибирске
Новосибирск, 19 марта, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Оппозиционного блогера Алексея Навального закидали яйцами в Новосибирске на митинге против роста тарифов ЖКХ. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают местные СМИ.
На площади Ленина в центре Новосибирска несколько сотен человек собрались на митинг против роста тарифов ЖКХ. Это уже пятый митинг с момента, когда стало известно о решении энергетического монополиста — компании «СИБЭКО» — поднять цены на свои услуги.
Перед собравшимися должен был выступить Навальный, но неизвестный мужчина метнул в него два куриных яйца.
Сотрудники полиции, следящие за правопорядком на массовом мероприятии, быстро задержали нападавшего.
Задержанный был доставлен в отдел полиции, где дает показания по данному инциденту. Мужчина пока не уточнил мотивов своего поступка.
К массовым беспорядкам данный инцидент не привел.