Новосибирск, 19 марта, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Оппозиционного блогера Алексея Навального закидали яйцами в Новосибирске на митинге против роста тарифов ЖКХ. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают местные СМИ.

PublicDomainPictures Куринные яйца

На площади Ленина в центре Новосибирска несколько сотен человек собрались на митинг против роста тарифов ЖКХ. Это уже пятый митинг с момента, когда стало известно о решении энергетического монополиста — компании «СИБЭКО» — поднять цены на свои услуги.

Перед собравшимися должен был выступить Навальный, но неизвестный мужчина метнул в него два куриных яйца.

Сотрудники полиции, следящие за правопорядком на массовом мероприятии, быстро задержали нападавшего.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где дает показания по данному инциденту. Мужчина пока не уточнил мотивов своего поступка.

К массовым беспорядкам данный инцидент не привел.