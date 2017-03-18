Вашингтон, 19 марта, 2017, 02:06 — ИА Регнум. Таможенно-пограничная служба США опубликовала конкурсную документацию, в том числе необходимые технические характеристики, для постройки стены вдоль американо-мексиканской границы. Соответствующая информация размещена 18 марта на официальном сайте ведомства.

Pexels Каменная стена

Обещание президента США Дональда Трампа построить «большую красивую стену» на границе с Мексикой приблизилось к практической реализации. Администрация президента ожидает проектные предложения для постройки стены к 29 марта.

Потенциальным подрядчикам выдвинуты требования, которым должен соответствовать будущий объект. Стена должна быть «физически внушительной», ее высота должна составить 30 футов (9 метров), хотя оговаривается, что высота 18 футов (5,5 метра) также является приемлемой.

В проекте стены необходимо учесть требования прочности: стена на должна быть подвержена «физическому прорыву» с помощью кувалды, топора, долота, автомобильного домкрата, кислородно-ацетиленовой горелки и других аналогичных устройств. Кроме того, она должна быть сложной в преодолении и предотвращать попытки преодоления ее с помощью специальных альпинистских средств.

Среди требований, предъявляемых к стене, указывается также эстетическая привлекательность ее северной, обращенной к США стороны. Отмечается, что поверхность стены должна быть «эстетически приятной по цвету», иметь противоскользящую структуру и соответствовать окружающей среде.

Ранее в феврале министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил о том, что в первую очередь стена будет построена там, где это необходимо, а затем дополнена. «Я действительно надеюсь, что это будет сделано в течение ближайших двух лет», — отметил министр.