Москва, 19 марта, 2017, 00:23 — ИА Регнум.



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Развал СССР

Развал Советского Союза носил вопиюще противозаконный характер, а в его процессе были попраны нормы международного права, заявил 18 марта лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Подчеркивая, что возможно абсолютно по-разному относиться к Беловежским соглашениям, политолог отметил, что произошедшее стало результатом холодной войны.

«Никакого законного распада Советского Союза при этом не произошло, потому что существовала конституция СССР, и существовал, я обращаю ваше внимание, закон о выходе республик из СССР», — указал аналитик. «Все республики вышли без соблюдения закона о выходе, который был принят ими же», — подчеркнул Кургинян, добавив, что помимо законов Советского Союза, были попраны и международные нормы.

«Считается, что эта норма присутствует. Был Советский Союз, были Хельсинские соглашения. Что такое Хельсинские соглашения? Это соглашения о нерушимости границ, да? Границ чего? В том числе и Советского Союза», — обратил внимание Кургинян. «Эти границы оказались сохранены? Нет!»

В результате, заявил политолог, люди, проживавшие в тех или иных республиках, оказались после распада страны на правах крепостных, отданных, в частности, «барину Кравчуку». Произошло «фантастическое нарушение фундаментальных прав человека», считает Кургинян. Он напомнил, что согласно закону о выходе республик из состава СССР, нужно было соблюсти 10−12 условий этого выхода, однако они не были соблюдены.

При этом люди не вышли на защиту СССР из-за того, что находились в шоке и защищать СССР означало «защищать Горбачева, а Горбачев творил уже что-то такое, в чем видели еще больше скверны». Люди были дезориентированы еще тем, что в Беловежских соглашениях еще было «сохранение какой-то союзности».

Таким образом, можно говорить о том, что события в Крыму в 2014 году — это «догнавшее людей самоопределение».