Симферополь, 18 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что, говоря о необходимости возвращения монархии в России, выступал не за смену конституционного строя, а за наделение российского лидера Владимира Путина пожизненными полномочиями.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Аксёнов

«Если бы Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР не распался бы», — цитируют Аксенова «Вести».

Поэтому сейчас, когда против РФ ополчились определенные силы, Путин должен быть пожизненным президентом, считает глава Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Первый крымский» заявил о необходимости вернуть в РФ монархию. По его мнению, именно при таком условии страна сможет справиться со стоящими перед ней вызовами.

Глава Крыма также отмечал, что демократия западного образца РФ не подходит, так как страна обладает собственными традициями и ценностями.

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