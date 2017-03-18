В Москве завершился студенческий фестиваль «Весна»
Москва, 18 марта, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Участниками концерта стали Евгений Кунгуров с ансамблем песни и пляски Черноморского флота России, группы «Любэ», «Земляне», «Фабрика», Денис Майданов, Ольга Кормухина, Сергей Трофимов, Кристина Си, Валерия.
В рамках концерта прошло прямое включение из праздничного Севастополя, где также проходил праздничный концерт, посвященный трехлетней годовщине воссоедениния Крыма с Россией. От лица севастпольцев собравшихся на Воробьевых горах поздравил представитель трудового коллектива строителей Керченского моста.
К участникам и зрителям концерта обратились российские политики.
«После воссоединения Крыма с Россией нас наказали, нам предъявили санкции. Но народ сплотился вокруг своего президента», — заявил в своем выступлении заместитель председателя ГД, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
«В Европе и Америке праздновать нечего, у них нет радостных дней. Они проигрывали все. А мы празднуем! Исконно русская земля — Крым — вернулась в родную гавань. Над Крымом всегда будет развиваться русский флаг, и его никто не посмеет тронуть», — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Крым вернулся домой, к нам, в Россию, и это навсегда. Россия всегда за правду и справедливость! На том стояли и стоять будем», — заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Завершится концерт праздничным салютом.
По данным ГУВД столицы, митинг-концерт у здания МГУ, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией, посетили порядка 150 тыс человек.
«На Университетской площади перед зданием МГУ имени М.В.Ломоносова проходят праздничные мероприятия, посвященные третей годовщине присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации. По состоянию на 19.00 в праздновании принимают участие порядка 150 тыс. человек», — сообщил дежурный пресс-службы ГУВД Москвы.
Для обеспечении общественного порядка на мероприятии было задействовано около трех тысяч сотрудников полиции, национальной гвардии и народных дружинников.