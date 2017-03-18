Москва, 18 марта, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Участниками концерта стали Евгений Кунгуров с ансамблем песни и пляски Черноморского флота России, группы «Любэ», «Земляне», «Фабрика», Денис Майданов, Ольга Кормухина, Сергей Трофимов, Кристина Си, Валерия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование годовщины присоединения Крыма к России на Университетской площади МГУ

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование годовщины присоединения Крыма к России на Университетской площади МГУ

В рамках концерта прошло прямое включение из праздничного Севастополя, где также проходил праздничный концерт, посвященный трехлетней годовщине воссоедениния Крыма с Россией. От лица севастпольцев собравшихся на Воробьевых горах поздравил представитель трудового коллектива строителей Керченского моста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шарики и флажки раздавали всем желающим

Дарья Антонова ИА REGNUM Годовщину присоединения Крыма к России отмечали песнями и танцами

К участникам и зрителям концерта обратились российские политики.

«После воссоединения Крыма с Россией нас наказали, нам предъявили санкции. Но народ сплотился вокруг своего президента», — заявил в своем выступлении заместитель председателя ГД, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование годовщины присоединения Крыма к России на Университетской площади МГУ

«В Европе и Америке праздновать нечего, у них нет радостных дней. Они проигрывали все. А мы празднуем! Исконно русская земля — Крым — вернулась в родную гавань. Над Крымом всегда будет развиваться русский флаг, и его никто не посмеет тронуть», — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Весна» и празднование годовщины присоединения Крыма к России

«Крым вернулся домой, к нам, в Россию, и это навсегда. Россия всегда за правду и справедливость! На том стояли и стоять будем», — заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Завершится концерт праздничным салютом.

По данным ГУВД столицы, митинг-концерт у здания МГУ, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией, посетили порядка 150 тыс человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид сверху на Университетскую площадь

«На Университетской площади перед зданием МГУ имени М.В.Ломоносова проходят праздничные мероприятия, посвященные третей годовщине присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации. По состоянию на 19.00 в праздновании принимают участие порядка 150 тыс. человек», — сообщил дежурный пресс-службы ГУВД Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют в честь годовщины присоединения Крыма к России

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют в честь годовщины присоединения Крыма к России

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на вечернюю Москву с главного здания МГУ

Для обеспечении общественного порядка на мероприятии было задействовано около трех тысяч сотрудников полиции, национальной гвардии и народных дружинников.