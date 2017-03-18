Ташкент, 18 марта, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров 18 марта обсудили по телефону предстоящий визит узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Москву, сообщает МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

«Стороны обсудили текущие вопросы узбекско-российской повестки дня, а также ход подготовки к предстоящему государственному визиту президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В беседе особое внимание было уделено совместной работе над проектами двусторонних документов, планируемых к подписанию по итогам визита.

«Главы МИД также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию в апреле этого года. По заявлению вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака, «Россию и Узбекистан связывают большие ожидания с предстоящим в апреле этого года государственным визитом президента Узбекистана».

В 2016 году товарооборот между Узбекистаном и Россией сократился на 5% по сравнению с 2015 годом — до 4,2 миллиарда долларов.

Сотрудничество между Россией и Узбекистаном развивается на основе договоров о стратегическом партнерстве (2004 год) и о союзнических отношениях (2005 год).