Вашингтон, 18 марта, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Германия должна огромные суммы финансовых средств США и НАТО за «мощную и дорогостоящую оборону». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Несмотря на то, что вы слышали из фейковых новостей, у меня состоялась замечательная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, — пишет глава Белого дома. — Однако Германия задолжала огромную сумму НАТО и США за мощную и дорогостоящую оборону».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Вашингтон и провела переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Первоначально визит Меркель был запланирован на 14 марта, но из-за сильнейшего снегопада, обрушившегося на Восточное побережье США, переговоры были перенесены на 17 марта.

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