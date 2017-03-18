Белгород, 18 марта, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Два ДТП с участием 14 автомобилей и рейсового автобуса произошло в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

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Аварии произошли в субботу, 18 марта, на 38 км автодороги «Белгород-Павловск». По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 4 человека.

«В районе поворота на село Заячье, на расстоянии около 30 м. друг от друга, произошло 2 столкновения транспортных средств с участием 14 автомобилей и рейсового автобуса», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что предварительной причиной аварий стало несоблюдение скоростного режима и туман, который был с утра.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.