Москва, 18 марта, 2017, 15:49 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 20-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Урал» и «Рубин». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «шмелей».

Pixabay.com Футбольный мяч

В дебюте матча российский форвард Владимир Ильин открыл счет в матче после ассиста Николая Димитрова — 1:0.

Статистика матча («Урал"/"Рубин»)

Удары 14/19

Удары в створ 8/6

Владение 43%/57%

Фолы 19/12

На данный момент команда из Екатеринбурга идет на 12-м месте с 20-ю очками. «Рубин» остался на 9-й позиции с 27-ю очками.

Составы на матч:

«Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, Новиков, Кулаков, Бикфалви, Лунгу, Димитров, Ильин, Емельянов, Манучарян.

«Рубин»: Рыжиков, Набиулин, Бауэр, Змбрано, Бурлак, М’Вилла, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов, Канунников, Жонатас.

Главный арбитр матча: Виталий Мешков.

Предупреждения: Бикфалви — 70, Жонатас — 80, Коробов — 83.

Голы: Ильин 11 — 1:0.