Париж, 18 марта, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Французская полиция установила, что нападавший в аэропорту «Орли» в Париже действовал в одиночку. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает Associated Press.

Bair175 Аэропорт «Орли»

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в аэропорту «Орли» неизвестный мужчина напал на военнослужащих, которые охраняли воздушную гавань, и отобрал у одного из них оружие. Нападавший не успел им воспользоваться — другой военный застрелил его.

В службе безопасности аэропорта посчитали, что у нападавшего могут быть сообщники, и провели полную эвакуацию. Всего были эвакуированы почти три тысячи пассажиров и сотрудников воздушной гавани.

В итоге, никакого сообщника у террориста не оказалось. На его теле взрывчатка обнаружена не была.

Правоохранительные органы считают, что нападавший мог быть не связан ни с одной из террористических группировок. Полицейские высказывают предположение, что нападавший «саморадикализовался», а не действовал по указанию кого-либо.

Полиция уверяет, что на данный момент угрозы жизни и здоровью пассажиров не существует. Единственным пострадавшим в результате инцидента является сам нападавший.