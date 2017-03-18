Санкт-Петербург, 18 марта, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Сотрудники полиции установили обстоятельства, при которых на улице в Кировском районе Петербурга была оставлена в коляске маленькая девочка. Как выяснилось, ребенка сознательно бросила родная бабушка. Возбуждено уголовное дело, сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок в коляске

Как сообщалось ранее, коляска с пятимесячной девочкой была найдена вечером 15 марта у дома 6 на улице Танкиста Хрустицкого. Сотрудники петербургской полиции уже на следующий день установили личности матери и бабушки ребенка. Матерью оказалась 22-летняя неработающая гражданка. Обе женщины были опрошены.

«Установлено, что мать ребенка ранее оставила ребенка бабушке, сообщив, что не планирует ее содержать, после чего 40-летняя гражданка вывезла коляску со своей внучкой и оставила <…> рассчитывая на то, что девочку обнаружат и сдадут в детский дом», — пояснила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК России (оставление в опасности) в отношении бабушки. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что это уже второй подобный случай в Санкт-Петербурге с начала 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 января брошенная без присмотра коляска с мальчиком была найдена в Пулковском парке у площади Победы.

30 января в полицию пришла 22-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств, которая оказалась матерью этого мальчика. В состоянии алкогольного опьянения, женщина пошла с сыном на прогулку и забыла его в коляске в парке. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.