Москва, 18 марта, 2017, 15:02 — ИА Регнум. «18 марта — это день, когда все поменялось. Это большой праздник, который коснулся и лично меня, и всех крымчан, и россиян, которые не были против того, чтобы мы вошли в состав российской федерации, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM уроженка Севастополя, студентка РАТИ-ГИТИС Полина Жарков.

Vahe Martirosyan Флаги России и Крыма

— Сейчас я учусь в Москве, и это было бы невозможно, если бы не произошло воссоединение. Я, наверное, училась бы на торгового менеджера где-нибудь на Украине, а сейчас учусь на продюсерском факультете Государственного института театрального искусства. Мне очень нравится в Москве, и сегодня я обязательно пойду на концерт студенческого фестиваля «Весна» в честь воссоединения».

Напомним, в субботу в Москве, на площадке перед главным зданием МГУ проходят праздничные мероприятия в рамках студенческого фестиваля «Весна». С утра на территории природного заказника «Воробьевы горы» прошла гонка ГТО — бег с препятствиями с символичным названием «Путь домой!» — посвящённая годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Гонка представляла собой соревнования среди команд и индивидуальных участников на преодоление по пересеченной местности трассы протяженностью не менее 5 км, на которой будет 20 и более препятствий.

Вечером на площадке фестиваля планируются выступления полулярных исполнителей и творческих коллективов: Евгения Кунгурова с ансамблем песни и пляски Черноморского флота России, группы «Любэ», группы «Фабрика», Кристины Си и певицы Валерии, а также выступления выступление студентов московских вузов.

К собравшимся обратятся видные политики и общественные деятели. Завершится мероприятие праздничным салютом.

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