Москва, 18 марта, 2017, 14:35 — ИА Регнум. «Спустя три года после Крымской весны я продолжаю общаться с ее вдохновителями и непосредственными очевидцами, — отмечает первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Виктор Пинский.

Иван Айвазовский. Вечер в Крыму. Ялта. 1848

— Да, есть трудности, да, крымчане живут скромно, но изменения видят все. Граждане России с крымской пропиской активно изучают свою страну. Многие впервые смогли позволить себе поездки к родственникам в другие регионы. Ремонтируются дороги, строится керченский мост, который положит конец изоляции полуострова».

«Но самое главное, о чем говорят сегодня жители Крыма: на полуострове нет войны. Целы дома, живы люди. Все отдают себе отчет в том, что от участи Донбасса крымчан уберегла Россия», — подчеркнул парламентарий.

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