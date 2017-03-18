Санкт-Петербург, 18 марта, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Задержан бывший генеральный директор ОАО «Генеральная строительная компания» («ГСК)»), выполняющей госконтракт по строительству нового следственного изолятора «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Виктора Кудрина подозревают в похищении более 56 млн рублей.

Gskholding.ru Кресты-2

Ранее было возбуждено дело о хищении средств на строительство дорог к СИЗО. Всё это происходит на фоне недавнего убийства сотрудника УФСИН, курировавшего стройку, в организации преступления подозревается замглавы регионального управления службы исполнения наказаний.

Как сообщили сегодня, 18 марта, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в отношении Виктора Кудрина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата). Оперативные материалы по делу собирали сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН.

ОАО «ГСК» строит «Кресты-2» еще с 2007 года. В период до 2015 года включительно заказчиком (УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти) на счета генподрядчика были перечислены более 12 млрд 273 млн рублей в счет оплаты работ.

Как считает следствие, бывший гендиректор «ГСК» похитил денежные средства в сумме боле 56 млн 645 тыс рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

«Проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы имеющие значение для уголовного дела <…> решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Это уже второе уголовное дело, связанное со строительством «Крестов-2», о котором стало известно в последние дни.

9 марта органы СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что по материалам региональных УФСБ и УФСИН возбуждено дело о мошенничестве при строительстве дорог к новому следственному изолятору. Его фигурантом стали «неустановленные лица». Подрядчиком дорожной стройки выступал ФГУП УС СЗФО ФСИН России. Ему в сентябре 2016 года заказчиком (УФСИН) был перечислен аванс в сумме более 4,75 млн рублей.

«В декабре 2016 года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, представили в адрес заказчика акты о якобы выполненных работах по контракту в полном объеме на сумму более 11 миллионов 104 тысяч рублей. После этого заказчиком были переведены указанные денежные средства», — пояснили в следственных органах обстоятельства преступления.

В результате мошенники похитили не менее 12 миллионов 228 тысяч рублей. Идет работа по установлению лиц, виновных в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим также, что стройка «Кресты-2» оказалась в центре внимания после громкого убийства подполковника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Николая Чернова, курировавшего строительства «Крестов-2». 2 марта в него выпустили 8 пуль из пистолета на дороге в Ленобласти, 7 марта Чернов умер в больнице.

По подозрению в организации этого убийства арестован заместитель главы УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник Сергей Мойсеенко, а также исполнитель преступления Сабир Садыков. И предполагаемый стрелок, и вероятный подстрекатель имеют непосредственное отношение к возведению СИЗО «Кресты-2».

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