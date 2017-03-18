Вашингтон, 18 марта, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Бывший кандидат на пост президента США, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон впервые выступила перед общественностью после своего поражения на президентских выборах. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает Associated Press.

Roger H. Goun Хиллари Клинтон

Клинтон приняла участие в ужине Сообщества ирландских женщин в Пенсильвании по случаю Дня святого Патрика.

Выступая перед собравшимися, Клинтон заявила, что ей, как и многим её друзьям, тяжело смотреть новости. «Я не верю, что наши политические разногласия могут превратиться в личные. Мы не можем игнорировать людей или намеренно холодно обращаться с ними только потому, что они не разделяют наши политические взгляды», — сказала Клинтон.

Она подчеркнула, что преодолеть эти разногласия в первую очередь должны простые люди, а не представители власти.

Затем Клинтон сказала довольно странную фразу: «Я готова выйти из леса и пролить свет на то, что действительно говорится на кухнях, за ужином, подобному этому, чтобы мы могли набраться сил и идти дальше».

Что именно имела ввиду Клинтон, говоря фразу «выйти из леса», она не уточнила.

Американские СМИ стали строить гипотезы. Сразу вспомнили о том, что после поражения на выборах и своего финального выступления Клинтон отправилась в свой дом в округе Уэстчестер (штат Нью-Йорк). Через пару дней случайная прохожая запечатлела Клинтон вместе с её мужем Биллом (42-й президент США) гуляющими в лесу с собакой. Фото быстро разлетелось по социальным сетям и СМИ.

Другие СМИ предполагают, что тем самым Клинтон намекнула на свое возвращение в большую политику.