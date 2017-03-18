Тбилиси, 18 марта, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Евросоюз увеличивает объемы выделяемой Грузии технической и финансовой помощи, заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Заявление министр сделал после объединенного заседания государственных комиссий по интеграции с Европой и по интеграции с евроатлантическими структурами. Вел заседание премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением ежегодного плана сотрудничества с НАТО, проекты помощи, оказываемые Евросоюзом, проводимая Грузией информационная кампания о визовой либерализации с ЕС и имплементация соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По оценке Михаила Джанелидзе, 2017 год будет беспрецедентно активным в плане сотрудничества с ЕС и НАТО. По его же информации, в Грузии в этом году пройдет парламентская ассамблея НАТО. Продолжится практическое сотрудничество с альянсом. Позитивным событием министр назвал недавний отчет генсека альянса, в котором Грузия названа страной-аспирантом и страной, с которой НАТО связывает самое глубокое партнерство.

Джанелидзе также сообщил, что Евросоюз уже принял решение о выделении Грузии финансовой помощи в размере 50 млн евро, которая будет ориентирована на развитие новых предприятий, повышение экспортного потенциала и создание дополнительных дешевых ресурсов для предпринимателей и компаний. Речь на заседании шла и о программе образования, которая позволяет грузинским студентам получать образование в европейских вузах.