Лондон, 18 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (Лейбористская пария) решил создать Институт глобальных изменений для борьбы с популизмом в Европе. Об этом сегодня, 18 марта, пишет британская The Guardian.

Müller Энтони Блэр

Сообщается, что Блэр рассматривает свое новое детище не просто как новый научно-исследовательский центр, но ещё и как «новую политическую платформу для восполнения просторов в политике».

Экс-премьер заявил, что цель Института — это обеспечивать «лучших» мировых политиков стратегиями и политическими курсами для борьбы с популизмом, который набирает обороты в Европе из-за культурного и экономического протеста против последствий глобализации.

Блэр констатировал, что в разных странах Европы формируется безразличие к либеральной демократии. «Это очень беспокоящие тенденции, например, во Франции не менее трети молодежи заявляют, что сомневаются, что демократия — это лучшая форма правления», — заявил политик.

Также в качестве примера он привел Нидерланды, где популизм не победил, но оказывает существенное влияние и «искажает диалог». Под голландским популизмом Блэр имеет ввиду нидерландскую Партию свободы (PW) Герта Вилдерса, которая показала второй результат на прошедших в стране парламентских выборах.

Блэр подчеркнул, что создал свой Институт глобальных изменений, так как испытывает «чувство необходимости». Он сразу же оговорился, что этот think tank не является каким-то зародышем для новой политической партии в Великобритании или его личным возвращением на политическую арену.