Вашингтон, 18 марта, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп опубликовал накануне, 17 марта, на своей странице в социальной сети Facebook фотографию рукопожатия с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Скриншот соцсети Facebook пользователя Donald J. Trump Рукопожатие

На фотографии канцлер Меркель и президент Трамп пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших в Вашингтоне 17 марта.

Подпись под фотографией гласит: «Для меня честь приветствовать канцлера Меркель в Белом доме сегодня. Наши две нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для мира».

На самой фотографии также присутствует надпись о том, что близкая дружба между США и Германией строится на общих ценностях, таких как личные права, верховенство закона и поиск мира между нациями.

Напомним, переговоры Трампа и Меркель, запланированные на 14 марта, но перенесенные из-за сильных снегопадов на Восточном побережье США, состоялись в Вашингтоне 17 марта.

В ходе фотосессии в Овальном кабинете Белого дома произошел мелкий инцидент, который стал объектом внимания практически всех мировых СМИ.

В шуме щелкающих затворов фотоаппаратов и работающих вспышек, а также общем гомоне кто-то из журналистов попросил Трампа пожать руку Меркель. Госпожа федеральный канцлер наклонилась к Трампу, сидевшему в соседнем кресле, и тихо спросила его: «Вы готовы пожать мне руку?».

Трамп в этот момент сидел на кресле с напряженным видом и нетерпеливо перебирал пальцами. Он никак не отреагировал на просьбу журналиста и слова Меркель.

Ряд мировых СМИ начали толковать этот инцидент, как свидетельство того, что в отношениях между новой администрацией США и властями ФРГ не все гладко. СМИ стали рассчитывать длительность рукопожатия Трампа с другими мировыми лидерами, уже побывавшими в Вашингтоне, и тем самым измерять уровень отношений США к этим странам. Трамп уловил эту очередную информационную атаку на его администрацию и дал ответ в виде публикации на Facebook.

Стоит отметить, что уже при первой встрече, когда Меркель прибыла в Белый дом, американский президент сразу же пожал её руку. Наиболее вменяемые СМИ допустили, что Трамп просто мог не услышать просьбу журналиста и слова Меркель.