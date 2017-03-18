Ташкент, 18 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева 22−23 марта 2017 года посетит с государственным визитом Казахстан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В ходе встреч и переговоров на высшем уровне будут обсуждены состояние и перспективы развития отношений между Узбекистаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной политики.

«В рамках визита главы нашего государства предусмотрено проведение в Астане Национальной промышленной выставки Узбекистана и совместного бизнес-форума с участием представительных делегаций деловых кругов двух стран», — говорится в сообщении.

По итогам визита планируется подписание солидного пакета двусторонних документов межгосударственного, межправительственного и межведомственного характера, а также крупных коммерческих контрактов, направленных на вывод узбекско-казахстанского сотрудничества на качественно новый уровень.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению своего туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова 6−7 марта посетил с государственным визитом Туркмению. Данный визит был первой поездкой новоизбранного президента республики.