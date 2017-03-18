Астана, 18 марта, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Среди стран Средней Азии и Южного Кавказа Казахстан, Азербайджан и Узбекистан являются наиболее привлекательными для инвестиций. Об этом говорится в докладе, подготовленном аналитиками экспертного центра «Евразийское развитие» («Expert Center Eurasian Development», ECED), передает корреспондент ИА REGNUM.

autor381 Экономика Казахстана

Отмечается, что лидирующие позиции Казахстану удалось занять благодаря серьезному экономическому потенциалу, емкому рынку сбыта (17 млн человек, плюс рынки стран ЕАЭС), ориентированной на привлечение инвесторов законодательной базе и наличие комплекса программ по развитию несырьевой экономики.

Узбекистан, также оказавшийся среди лидеров инвестиционного рейтинга, авторы документа охарактеризовали как страну, имеющую емкий внутренний рынок (свыше 30 млн человек), диверсифицированную экономику, собственную ресурсную базу и политическую стабильность. Также не остались без внимания и масштабные планы нового президента Шавката Мирзиеёва по системному реформированию экономики и созданию благоприятных условий для инвесторов.

«Вместе с тем в Узбекистане присутствует сильное вмешательство государства в экономику, нелиберализированный валютный рынок, нарушения прав инвесторов и предпринимателей со стороны властей и правоохранительных органов, коррупция и бюрократизм, наличие социальных противоречий, низкая покупательная способность населения», — подчеркивается в докладе.

Киргизия, заполучившая пятое место, расценивается экспертами как страна с относительно либеральным законодательством и действиями властей по созданию благоприятных условий для инвестиций. При этом республика также располагает недорогой рабочей силой, благоприятными условиями для развития сельского хозяйства, легкой промышленности и туризма, является участницей ЕАЭС.

«Вместе с тем необходимо отметить вмешательство государства в экономику, имеет место ряд серьезных прецедентов создания сложностей для иностранных инвесторов при реализации проектов в Киргизии, многократный пересмотр ранее достигнутых соглашений с иностранными инвесторами и ряд других недостатков», — говорится в отчете.

Таджикистан занял седьмое место этого рейтинга, имея недорогую рабочую силу, при наличии залежей ряда полезных ископаемых и благоприятного климата для развития сельского хозяйства.

«В тоже время республике свойственны неразвитость инфраструктуры, узкий внутренний рынок, высокие риски политической дестабилизации, коррупция и бюрократизм, вмешательство государства в экономику, отсутствие у предпринимателей реальных механизмов защиты своих прав», — описывают аналитики ECED негативные нюансы инвестклимата Таджикистана.

Замыкает рейтинг Туркмения, положительными сторонами которой являются большие запасов углеводородов, транзитный потенциал, политическую стабильность, преемственность экономического курса и принятие властями мер по реформированию экономики и стабильности в обществе. Все это в значительной степени способствует инвестиционной привлекательности страны.

Вместе с тем, подчеркивают эксперты, все эти преимущества нивелируются тем, что «республика имеет жесткую политическую модель, которая предполагает серьезный контроль за любой экономической активностью в стране. Туркмении свойственна слабая защита прав собственности, высокая коррупция и бюрократизм, а также риск дестабилизации из-за кризиса в Афганистане, зависимость от экспорта углеводородов».

Подводя итог, докладчики выразили мнение, что «за редким исключением странам Центральной Азии и Южного Кавказа за 25 лет не удалось достичь серьезных успехов в создании конкурентной, диверсифицированной, открытой экономики, с действенной системой защиты частной собственности и прав инвесторов».

«Более того, в основном государства региона не ставили для себя подобной цели, и с самого начала независимости максимально использовали промышленное наследие СССР, использовали сформировавшийся уклад экономики. Вместе с тем, в современном мире без привлечения иностранных инвестиций, использования передовых практик и технологий ни одно из государств не может рассчитывать на качественное развитие, улучшения социально-экономической ситуации», — констатируют в экспертном центре «Евразийского развития».