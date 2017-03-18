Брюссель, 18 марта, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Еврокомиссия призывает банки стран Еврозоны снизить тарифы на международные денежные переводы, сообщает Die Zeit.

moritz320 Евро

По словам представителей Комиссии, переводы в страны, не входящие в зону евро, обходятся гражданам очень дорого: потребитель теряет деньги не только на банковских сборах, но и на конвертации валют. Поэтому во второй половине марта текущего года она представит альтернативный «План действий в сфере финансовых услуг», который будет состоять из 12 пунктов.

В нем будет идти речь о высоких сборах, которые делают переводы маленьких сумм очень дорогими. Это касается переводов во все страны, не входящие в Еврозону.

С такими высокими тарифами нелегко перевести деньги в Швецию, где валютой являются кроны, или в Польшу, где используются злотые. Согласно сообщению Еврокомиссии, данный вопрос касается защиты прав потребителей.