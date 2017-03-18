Пекин, 18 марта, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Китайские ученые разработали метод анализа дыма, использующий дрожжевой ген с флуоресцентным маркером для предупреждения в реальном времени появления в дыме опасных для человека веществ, сообщает газета «Жэньминь жибао»

Windowssearch-exp.com Дрожжи

Ученые из Колледжа экологических наук и инженерии при Пекинском университете заявили в пятницу, 17 марта, что они получили государственный патент на систему предупреждения о загрязнении.

Главный научный сотрудник Пекинского университета, задействованный в программе Яо Маошен заявил, что причиной смога являются ультрадисперсные частицы PM2.5.

Команда исследователей в своих разработках использовала дрожжевые гены, которые в свою очередь вступали в реакцию с частицами смога, взятыми из разных регионов мира.

Яо объяснил, что ученые использовали в своем проекте пивные дрожжи для тестирования их взаимодействия с частицами PM2.5. Геном дрожжей был полностью расшифрован в 1996 году, поэтому в настоящий момент ученые могут отслеживать те гены, которые вступают в реакцию с PM2.5 и пометить их при помощи флуоресценции.

Отслеживая движение промаркированных генов, ученые могут в реальном времени предупреждать об опасной концентрации вредных частиц в воздухе.

«В будущем команда исследователей надеется определить, какие вещества в смоге являются вирулентными штаммами, вызывающими болезни», — заявил Яо.

Напомним, что крупные китайские города, в особенности Пекин и Тяньцзинь, и провинция Хэбэй, ввиду большой концентрации грязных промышленных производств, сильно страдают от смога. Ситуация обостряется в зимний период времени, когда начинают работу местные котельные во множестве городских районов, поскольку отсутствует центральное отопление.

Для борьбы с этой напастью китайские власти применяют широкий спектр средств от ограничения движения транспорта и работы предприятий, до использования все большего числа «зелёных» электростанций для выработки электроэнергии.