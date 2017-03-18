Вашингтон, 18 марта, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Впервые канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп встретились 17 марта в Овальном кабинете Белого дома. Переговоры прошли без особых происшествий, разве что первые минуты встречи были немного напряженными, пишет Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

У политиков была возможность обсудить аспекты двусторонних отношений в нескольких форматах: личная встреча, во время которой политики обсудили наиболее острые вопросы международных отношений, встреча с экономистами и представителями бизнес-сообществ, на которой были рассмотрены возможности развития торгового партнерства, а также пресс-конференция, где удалось резюмировать основные выводы переговоров.

На переговоры были вынесены обсуждения не только торговых отношений, что волновало немецкого канцлера, но также планы совместных действий в отношении России, украинского кризиса и ситуации в Афганистане. Политики позитивно смотрят на перспективу улучшения отношений с Россией в случае выполнения Минских соглашений.

В свою очередь Дональд Трамп высказался по поводу приверженности к НАТО и призвал своих европейских партнеров вносить требуемую долю на оборонные нужды (2% от ВВП страны).

Что касается торговых отношений, Ангела Меркель выразила надежду на возобновление переговоров в рамках Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. После этого Дональд Трамп отметил, что торговая политика ФРГ должна быть справедливой, ссылаясь на профицит Германии.

В целом, как отмечают оба политика, встреча на высшем уровне прошла продуктивно. «Мы обсуждали те вопросы, по которым у нас есть разногласия, пытались найти компромиссы, которые могут быть приемлемы для обеих сторон», — подвела итог канцлер ФРГ.