София, 18 марта, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев назвал «абсолютно недопустимым» фактом вмешательство Турции в избирательный процесс в стране. «Болгария является суверенным государством, членом ЕС, и никто не имеет права нарушать наши законы, нормы международного права и правила Евросоюза», — заявил глава государства 17 марта в эфире «Болгарского национального телевидения».

Rumenradev.org Румен Радев

Ранее на этой неделе МИД Болгарии сообщил о временном отзыве из Турции своего посла Надежды Нейнски для проведения консультаций. Данное решение было принято после неоднократных, по утверждению Софии, попыток турецкой стороны повлиять на результаты предстоящих выборов в Болгарии путём агитации за протурецкую партию ДОСТ («Демократы за ответственность, свободу и толерантность»). В связи с этим в начале года в МИД Болгарии уже вызывался турецкий посол, через которого Анкаре было настоятельно рекомендовано прекратить эти действия.

До этого болгарские власти уже обращали внимание на заявления министра труда и социального обеспечения Турции Мехмета Мюэззиноглу в поддержку партии ДОСТ, а в день отзыва Софией своего дипломата стало известно, что с агитацией перед болгарскими переселенцами выступал глава администрации района на юго-западе Турции. По сообщениям СМИ, чиновник якобы призвал болгарских избирателей голосовать таким образом, чтобы протурецкие силы в республике приобрели больший вес и могли добиваться придания турецкому языку статуса официального.

Как сообщил Румен Радев, данная ситуация обсуждалась на его недавней встрече с послами Австрии, Германии, Нидерландов и Франции. Болгарский президент заявил дипломатам стран ЕС, что «эскалация напряжённости между Евросоюзом и Турцией наиболее сильно отражается на Болгарии». При этом он подчеркнул, что солидарность должна быть главным принципом при обеспечении безопасности стран-членов ЕС, и напомнил, что болгарско-турецкая граница служит и внешней границей Европейского союза.

Комментируя заявления турецких официальных лиц, Румен Радев подчеркнул, что «мусульмане являются неотъемлемой частью болгарского общества». «Они наши соотечественники, и перед всеми институтами и партиями, всем обществом стоит задача защищать их и предпринимать усилия для полной их интеграции в противовес внешним попытках инкапсулировать их», — заявил президент Болгарии.

Чуть ранее 17 марта премьер-министр технического правительства Болгарии Огнян Герджиков сообщил, что руководство страны предприняло меры против вмешательства Турции в избирательный процесс. Подробностей о том, какие именно меры приняты, он озвучивать не стал, отметив, что пояснения позднее может дать вице-премьер и министр обороны Стефан Янев. Как передаёт «Фокус», на вопрос журналистов, существует ли реальная опасность того, что Турция может повлиять на выборы в Болгарии, премьер-министр ответил: «Что значит, существует опасность? Имели место некоторые попытки, которые нам не нравятся, но этот вопрос решается. Приняты меры».

Отметим, что в этот же день МВД Болгарии сообщило о лишении права на проживание сроком на пять лет и выдворении из страны трёх неназванных граждан Турции, действия которых были расценены как нарушающие Конституцию Болгарии, направленные против территориальной целостности страны и создающие угрозу национальной безопасности. По информации «Болгарского национального радио», санкция последовала из-за подозрений в попытке разжигания антиболгарских настроений в районах со смешанным этническим населением. Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров при этом заявил, что не исключает запрета на въезд и для других турецких граждан, если ситуация «будет развиваться в том же направлении».

Отсутствие более подробной информации относительно отзыва из Турции посла Надежды Нейнски, а также о содержании переговоров Румена Радева с послами Австрии, Германии, Нидерландов и Франции эксперты в Болгарии расценивают как свидетельство того, что София пока воздерживается от резких шагов и согласовывает свою позицию с партнёрами по Европейскому союзу с учётом возможного ещё большего обострения конфронтации между Турцией и ЕС.

На минувшей неделе премьер-министр Болгарии заявил, что ситуацию не следует доводить до крайних мер, таких как разрыв дипломатических отношений. Между тем газета «Сега» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что отзыв посла следует рассматривать как указание на готовность болгарской стороны перейти и к другим действиям.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Болгарии назначены на 26 марта. Необходимость в их проведении возникла после того, как правительство Болгарии под руководством Бойко Борисова подало в отставку из-за победы на президентских выборах в ноябре 2016 года кандидата от оппозиции Румена Радева. Уходящий президент Росен Плевнелиев трижды вручал парламентариям мандат на формирование правительства, однако новый кабинет так и не был сформирован. Румен Радев после вступления в должность назначил техническое правительство и объявил внеочередные выборы в Народное собрание.