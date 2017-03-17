Тель-Авив, Израиль, 18 марта, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Израиль продолжит свою деятельность по предотвращению поставок оружия ливанскому движению «Хезболла». Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает радиостанция Arutz Sheva.

The Israel Project ВВС Израиля

Министр подчеркнул, что политика Израиля в этом вопросе очень последовательна. Как только появляется информация о попытках передать современное оружие «Хезболле», Израиль оперативно пытается предотвратить это, заявил премьер-министр.

Ранее ИА REGNUM писало, что сирийские военные заявили о том, что сбили израильский военный самолет. Отмечалось, что 17 марта истребитель ВВС Израиля проник в воздушное пространство Сирии, в результате чего и был сбит.

В небе над САР находись в общей сложности четыре воздушных судна. Как писало Bloomberg, они нанесли удары по позициям сирийской армии в Хомсе. Позднее Армия обороны Израиля сообщила о том, что ночью на территории Сирии были совершены атаки по позициям ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Авиаудары, как сообщалось, были нанесены с тем, чтобы предотвратить контрабанду оружия для группировки, пользующейся поддержкой Ирана.

Однако, по утверждению израильской стороны, потерь она не понесла. Как отмечали израильские СМИ, случившееся — «самый серьёзный инцидент между Израилем и САР с момента начала гражданской войны в Сирии».