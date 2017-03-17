Вашингтон, 17 марта, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель не отметились рукопожатием во время совместного фотографирования в Белом доме, сообщает журнал Politico.

Порошенко для Меркель ближе, чем Трамп. Хотя бы просто географически

Главы США и ФРГ после двусторонней встречи позировали фотографам в Овальном кабинете, но снимка с рукопожатием репортеры сделать не смогли.

На просьбы многочисленных фотокорреспондентов Дональд Трамп никак не отреагировал, как и на вопрос Меркель об этом.

Издание отмечает вероятность того, что Трамп мог просто не расслышать вопрос канцлера Германии на фоне шума многочисленных фоторепортеров.

Тем не менее некоторые СМИ уже вспомнили долгие и весьма активные рукопожатия Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руку которого он не отпускал в течении 19 секунд.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Вашингтон для встречи с Трампом, которая была отложена из-за снежной бури в США.