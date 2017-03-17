Москва, 17 марта, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Крупнейший российский коммерческий банк — Сбербанк — заявляет, что среди скомпрометированных пластиковых карт российских граждан, данные о которых передал Интерпол, не было карт клиентов Сбербанка. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 17 марта, пресс-служба кредитной организации.

Sberbank.ru Карты Сбербанка

«По результатам проведенного анализа скомпрометированных карт Сбербанка не выявлено», — сказано в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Напомним, ранее сегодня заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев сообщил, что Центробанк получил от Интерпола информацию о большом объеме скомпрометированных карт клиентов российских банков и передал ее эмитентам.

Сычев уточнил, что объем информации по данным картам занимает порядка 500 Мб.

В банковском деле понятие компроментация карты — это ситуация, при которой реквизиты банковской карты стали известны другому лицу, в результате чего ее дальнейшее использование представляется небезопасным и может привести к несанкционированному списанию денежных средств со счета.

Ранее ряд других крупных российских банков, в частности ВТБ и его дочерние структуры, заявили, что их карты не фигурируют в данных Интерпола.