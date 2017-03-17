Севастополь, 17 марта, 2017, 22:00 — ИА Регнум. В Севастополе представлена концепция застройки новой территории в черте города — в Молочной балке, в Ленинском районе. Планируется, что на участке в 160 га будет построено почти 600 тыс. кв. м жилья. Местные власти в целом поддерживают застройку района, которая включена в будущий генплан города.

Автор фото Андрей Киреев Молочная балка

Однако департамент архитектуры рекомендует привести проект в соответствие с требованиями этажности. Проектировщикам и стоящим за ними девелоперам придется умерить амбиции и уменьшить площади жилой застройки.

Современный жилой микрорайон на пустыре

В начале марта проект «Комплексное градостроительное развитие Молочной балки» был одобрен Советом по стратегическим и приоритетным проектам. В ближайшие полгода проект должен пройти согласования, в том числе с собственниками земель.

Общая площадь проектируемой территории составляет 360 га: из них 160 га — под жилье. Общая площадь будущего жилья составит 590 тыс. кв. метров. В предложенной концепции речь идет о создании полноценного делового центра и современного жилого микрорайона.

По информации инициатора проекта, председателя Союза строителей Севастополя Александра Лившица, необходимый объем инвестиций для воплощения концепции — около 33 млрд рублей, треть из которых — до 13 млрд рублей — должны прийтись на бюджетные средства, все остальное — частные инвестиции.

Земельные риски

Примерно 50 га территории, планируемой под застройку, сейчас находится в частной собственности, прежде всего, завода «Муссон», «Маяк», «Эпицентр». Еще 25 га принадлежат городу и Минобороны.

Автор проекта назвал как минимум четыре основных риска, сопутствующих его проекту: первый из которых — итоги переговоров с военными. В случае, если диалог зайдет в тупик, остальное будет сложно реализовать.

Реальных инвесторов для Молочной балки пока нет, но глава Союза строителей уверяет, что в проекте готовы участвовать десять крупных компаний-застройщиков, «но пока заняли выжидательную позицию и смотрят на реакцию властей».

Почти половина участка — зона среднеэтажной застройки

Заявленные автором проекта характеристики не соответствуют двум важнейшим положениям. При проектировании обязательно нужно было учитывать приказ министерства культуры РФ об ограничении этажности, считает директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

«На тот заявленный объем жилищного строительства не был рассчитан генплан и транспортная схема. Второе — заявленные показатели невозможно выдержать при условии соблюдения «достопримечательного места» и градостроительных регламентов по высотности», — сказал ИА REGNUM глава департамента.

«Согласно приказу Минкульта, примерно на 40% рассматриваемой территории имеет ограничение высотности застройки до 22 метров (восемь этажей — прим. ИА REGNUM ), на 40% — 16 метров и на 20% — от 9 до 12 метров», — добавил он.

Моложавенко также отметил, что в ближайшее время правительством будут утверждены нормативы градостроительного проектирования, которые определят требования к проектированию и застройке.

Как сообщало ИА REGNUM, городское правительство упростило процедуры для строительного бизнеса: в Севастополе сократили сроки согласования документов на строительство.

Разработчики будущего генплана увидели ошибки

«Вызывает сомнение оценка объема жилищного и общественного строительства на размещенной территории. Наиболее вероятно, что представленные инициаторами проекта технико-экономические показатели не могут быть достигнуты при одновременном соблюдении требований федерального законодательства, актов технического регулирования, а также ограничений, установленных действующими нормативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия», — цитирует департамент архитектуры мнение института Генплана Москвы, который является разработчиком генерального плана Севастополя.

«Объем жилого строительства должен быть уменьшен»

Аналогичные претензии по превышению предельной этажности зданий прозвучали и к локальному проекту многоэтажного жилого комплекса, который планирует реализовать депутат Госсовета Крыма, президент компании «Интерстрой» Евгений Кабанов. Проект жилого микрорайона поддержал глава Союза строителей Севастополя Александр Лившиц, отметив, что реновация бывшей промышленной территории вполне укладывается в российскую тенденцию.

Общественные слушания по смене вида разрешенного использования участка — под жилищную застройку — отменены департаментом архитектуры, поскольку не были представлены обоснования по обеспеченности социальными объектами.

«Это основательный повод, и надо в целом переделать проект, — считает Моложавенко. — Отсюда же идет количество квадратных метров, количество жителей, обеспеченность детскими садами, местами в школах, социальными объектами так далее».

Административно-деловой центр перенесут в Молочную балку

По оценкам разработчиков, для строительства нового административного комплекса общей площадью 50−60 тыс. кв м, куда войдут практически все органы власти города и государственные структуры, потребуется 4 млрд рублей.

Врио губернатора города Дмитрия Овсянников подтвердил, что правительственный квартал будут строить в Молочной балке, однако не рассматривает покупку здания. По его словам, сумма будет прежде всего направлена на создание инфраструктуры. «Нам предложено подумать о размещении здания. Вопрос приобретения зданий или строительства за счет правительства города не обсуждался», — сказал он.

Мнение: Овсянников рискует получить политического конкурента

Свой взгляд на ситуацию с застройкой Молочной балки на фоне политической повестки Севастополя в преддверии выборов высказал политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект»Игорь Рябов.

Он полагает, что отмену общественных слушаний по проекту ООО «Интерстрой» по застройке нового жилого квартала можно расценить как вытеснение из проекта севастопольского застройщика Евгения Кабанова. Это может обернуться его активизацией как политика, способного конкурировать с Дмитрием Овсянниковым на выборах.

«Кабанов не принимает правил игры, навязанной Алексеем Чалым. Попытка довести проект до нуля и выдавить Кабанова как бизнесмена развяжет ему руки как политическому деятелю. Вместо девелопера, готового работать в интересах города, власть может получить в лице Кабанова оппонента. Это не самый лучший способ переговоров с деловой элитой Севастополя накануне выборов», — заявил Рябов.