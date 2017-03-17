Москва, 17 марта, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что в период дисквалификации она употребляла много алкоголя. Об этом сегодня, 17 марта, пишет журнал Vogue.

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Мария Шарапова отбывает дисквалификацию после того, как в её допинг-пробе был обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агентством препарат мельдоний.

Первоначально Шарапова была отстранена от соревнований с 26 января 2016 года на срок 24 месяца. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 15 месяцев. Таким образом, дисквалификация Шараповой завершается 26 апреля 2017 года.

В интервью Vogue Шарапова призналась, что в период дисквалификации она стала употреблять намного больше алкоголя, чем когда-либо в жизни.

«За прошедший год я употребила алкоголя гораздо больше, чем когда-либо в жизни. Но это связано с тем, что я выходила в свет. Если бы я занималась только теннисом, то сошла бы с ума», — заявила Шарапова.

Также она сообщила, что уже получила приглашение участвовать в турнирах WTA в Риме