Москва, 17 марта, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку в одной из больниц Башкирии по факту смерти ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Детская игрушка

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам доследственной проверки СУ СКР возбудило уголовное дело по факту смерти годовалого мальчика в Бакалинской центральной районной больнице по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). При этом отмечается, что уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины по делу, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий.

По версии следствия, 14 февраля 2017 года утром годовалый ребенок поступил в больницу с жалобами на кашель, одышку, повышенную температуру тела. После сбора анамнестических данных и осмотра ребенок был помещен в палату интенсивной терапии, где было начато лечение. При введении препарата ребенку стало плохо и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем наступила смерть мальчика, реанимационные мероприятия результатов не дали. Предварительная причина смерти — ОРВИ.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также круга ответственных лиц, возможно причастных к совершению преступления, будет назначен ряд экспертных исследований.